Levante in ginocchio e la strana esclamazione di felicità-FOTO

Levante condivide uno scatto che la ritrae in ginocchio davanti alla telecamera e scrive sotto una frase sospetta

La cantante Levante, condivide uno scatto su Instagram che la ritrae in ginocchia mentre guarda verso la telecamera. Nella didascalia scrive una frase sospetta:”Com’è andata la giornata? Così bene che non volevo tornare”. Più in basso la cantante aggiunge “Era ora..”. Chissà che giornata speciale ha trascorso Levante da averla resa così felice come non lo era da tempo.

Intanto i suoi follower usano la sua frase per mostrare quanto gli manca andare a vedere in concerto la loro cantante preferita. Un commento è:”Manchi così tanto che quando torneremo sotto un tuo palco urleremo tutti all’unisono “era ora…”. La cantante reagisce estasiata all’amore che i suoi fan le dimostrano: “Che orgoglio!!!Vi amo infinitamente”.

Il misterioso fidanzato di Levante che non mostra mai

Levante è fidanzata ma non mostra mai il suo uomo nei post su Instagram, di lui si vede solo un braccio e le frasi d’amore che lei gli dedica. Lei dichiara di essere felice come non mai e sarà merito di questo uomo misterioso? La cantante ha anche rivelato che è bello, forte e non fa parte del suo mondo, quello dello spettacolo anche se suonava la batteria. Tuttavia anche se Levante non vuole ancora far sapere chi sia il suo lui, in realtà è stata pizzicata con delle foto che la ritraggono con il diretto interessato. A quanto pare si evince che l’uomo sia un avvocato siciliano, Pietro Palumbo e che da poco si è trasferito nella bella città di Milano.

Lei per il momento continua a mostrare solo pezzi del corpo del fidanzato, quindi non è ancora pronta a condividere questo amore con i followers. Oppure è lui che ci tiene alla riservatezza, d’altronde se è avvocato stare sotto le luci della ribalta della fidanzata cantante non è il massimo. Si vedrà come andrà a finire e se mai lo presenterà ai fan ufficialmente.

