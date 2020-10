Mense scolastiche all’epoca del Covid, da Milano immagini choc

Mense scolastiche all’epoca del Covid senza norme di sicurezza rispettate. Succede a Milano ed i genitori denunciano

Immagini choc direttamente dalle scuole di Milano e genitori in rivolta. È caos nel capoluogo lombardo nel quale, in alcune mense scolastiche pare che le regole di sicurezza siano state del tutto dimenticate. Addio a guanti e distanziamento è questo quello che salta maggiormente agli occhi guardando un video esclusivo pubblicato da leggo.it girato in una scuola elementare del centro di Milano.

Le immagini non lasciano spazio ad equivoci e si vede chiaramente come i bambini si mettono fianco a fianco per fare la fila e prendere il proprio vassoio e come le addette alla mensa non usino assolutamente i guanti per servire, toccando a mani nude sia il cibo che le posate ed i tovaglioli. Addio al distanziamento ferreo osservato in classe durante l’ora di pranzo ed i genitori denunciano.

Dal video, inoltre, non si nota la presenza del gel igienizzante anche se leggo.it spiega che la sua fonte ha assicurato che nella zona mensa è presente e che viene usato dalle dipendenti di Milano Ristorazione ma solo all’inizio della presa di servizio.

Mensa scolastiche all’epoca del Covid, la denuncia dei genitori

All’epoca del Covid nelle mense scolastiche milanese c’è più di qualche cosa che non va e a denunciarlo sono direttamente i genitori: “Il servizio gestito da Milano Ristorazione non rispetta nemmeno le più basilari regole di sicurezza” tuonano e la notizia, i commenti e le proteste corrono veloci nelle chat scolastiche di WhatsApp.

Molti sono i genitori che denunciano che le addette alla mensa non usino la pinza porgi-pane e segnalano l’assenza di pannelli di plexiglass che dovrebbero fungere da divisori tra gli alunni e le dipendenti delle mense scolastiche. Senza poi parlare del pane e delle posate che, come segnalano i genitori, “non sono servite, come avviene in tantissime mense aziendali, in confezioni sigillate che garantiscano la sicurezza”.

Secondo la denuncia dei genitori sarebbero stati i bambini a lamentarsi di quello che accade a mensa e delle norme non rispettate. Addirittura quelli delle classi quinte che alle elementari sono i più grandi e anche consapevoli di quello che bisogno fare in questo delicato periodo.

Adesso i genitori attendono che il Comune di Milano intervenga e prenda in mano la situazione. “E’ perfettamente inutile adottare attraverso il corpo docente regole ferree in classe, se poi durante il pranzo tutto viene vanificato” dicono a gran voce molte mamme.

