Michelle Hunziker e l’eterna giovinezza: sempre più bella – FOTO

A 43 anni, Michelle Hunziker è più bella e sensuale che mai. In ogni suo scatto la conduttrice appare un’eterna ventenne.

Classe 1977, Michelle Hunziker è una di quelle bellezze acqua e sapone capaci di togliere letteralmente il fiato. Trasferitasi dalla Svizzera a Milano in cerca di fortuna, la Hunziker ha cominciato a sfilare già da giovanissima per i più grandi marchi del mondo della moda. È tuttavia con Buona Domenica e poi con Paperissima che la sua carriera prende definitivamente il volo, dando inizio a quasi trent’anni di programmi tv, ospitate e progetti di ogni sorta. Con quel naturale brio che la contraddistingue, la conduttrice ha rubato il cuore del pubblico in molteplici modi, anche quando era lei stessa a trovarsi in difficoltà. Molti ricorderanno le sue rivelazioni riguardo ad una setta nella quale la Hunziker era rimasta invischiata e che le stava lentamente rovinando la vita. A distanza di anni da quegli spiacevoli fatti (e dopo un matrimonio naufragato con Eros Ramazzotti), la conduttrice appare più bella e serena che mai. Attraverso le sue foto condivide giornalmente gioia ed incondizionato amore per la vita.

Michelle Hunziker, eterna ventenne