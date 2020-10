La paura di impegnarsi al centro del brano di Mina “Se Telefonando”

Mina è senza alcun dubbio una delle voci più belle che la musica italiana abbia mai avuto, e tra i suoi numerosi brani “Se Telefonando” resta un grande classico, che in molti hanno tentato di rivisitare. Ma quel è il significato di questa canzone?

Uno dei brani più famosi e amati di Mina è Se Telefonando, scritto per lei da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara mentre della musica se ne occupò Ennio Morricone. Il singolo venne pubblicato nel 1966 e fu estratto dall’album Studio Uno 66, il nono progetto discografico della cantante. Gli autori di Se Telefonando in quegli anni erano alle prese con un programma radiofonico, Aria condizionata, e questo brano venne utilizzato proprio come sigla di apertura. Ma analizziamo meglio il testo e scopriamo la storia dietro una delle canzoni più belle della musica italiana.

Il significato di Se Telefonando

Il brano si apre con l’immagine di due persone che si sono conosciute da poco, e che si ritrovano a passare una serata insieme. Tra questi sembra nascere fin da subito una forte attrazione fisica, “Poi nel buio le tue mani d’improvviso sulle mie“, che scatena la passione di una notte. Questo pero’ porterà la donna a provare dei sentimenti ben più intensi, sorprendendosi della rapidità con il quale è nato questo amore. Sembra essere spaventata delle sue stesse emozioni e di quello che potrebbe accadere se la relazione prendesse una piega differente.

Ma è lì che nasce il conflitto tra ciò che prova e la realtà della situazione. “Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei“, canta, quasi fosse conscia del fatto che non riuscirebbe a non cedere se si trovassero di nuovo insieme. La paura di rivedersi e di non saper controllare i propri sentimenti sembra portare alla decisione di tagliare il rapporto sul nascere. “Il nostro amore appena nato è già finito” sottolinea con fermezza e allo stesso tempo con rammarico.

Non sentirsi pronti a un’ipotetica relazione porta la protagonista a decidere di chiudere totalmente la porta e di non farsi più neanche sentire. Anche perché, se fosse riuscita a chiamarlo, non avrebbe comunque trovato le parole adatte per spiegare le motivazioni che si celavano dietro la sua scelta.

