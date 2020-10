Miriam Leone il balletto al buio mostra uno spacco da infarto – VIDEO

Miriam Leone. L’attrice siciliana, in trasferta ad Amalfi, pubblica delel Instragram Stories interessanti. Scopriamo di più

Sottolineare la bellezza di Miriam Leone sarebbe oltremodo scontato. E’ evidente e sotto gli occhi di tutti. La giovane siciliana vinse nel 2008 il titolo di Miss Italia, trampolino di lancio per la sua carriera. Molte delle ragazze che hanno indossato la coroncina più ambita in simili concorsi sono diventate delle meteore nello show business nostrano. Non la Leone che, supportata da un talento fuori dall’ordinario, ha al suo attivo ruoli di prim’ordine in film e fiction di spessore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Laura D’Amore, il nuovo look conquista i fan: ancora più bella – FOTO

Miriam Leone incanta il web. Dove la rivedremo

Clicca su Successivo per vedere le foto di Miriam Leone