Una splendida e meravigliosa Miriam Leone continua ad ammaliare ed a fare innamorare di sé migliaia di followers. Lei è un vero incanto.

Splendida splendente, come diceva la canzone. È Miriam Leone, che da tanto tempo ormai è sulla cresta dell’onda e non cala affatto in fama ed in notorietà. D’altronde una bellissima come lei come fa a passare inosservata?

Da Miss Italia, titolo vinto nel 2008, al volto di prezzemolina della tv, il passo fu breve. Ma la 35enne rossa originaria di Catania non si è accontentata ed oggi è diventata una delle più belle, brave ed amate attrici in Italia. Gaeotta fu la sua partecipazione a ‘1992’, serie televisiva cult prodotta e trasmessa da Sky. In essa venivano narrate, in maniera anche romanzata dal momento che si tratta pur sempre di un prodotto televisivo, le peripezie e le vicissitudini risalenti all’epoca di Tangentopoli e di Mani Pulite.

Miriam Leone, lei è una regina ed Instagram è il suo regno