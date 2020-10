Mollette, come evitare che lascino segni sul bucato

Oggi vi spiegheremo qual è il modo per evitare che le mollette lascino segni sul bucato. Ecco tutti i consigli utili

Vi sarà capitato tantissime volte di stendere i panni e una volta asciutti, trovare tutti i segni lasciati dalle mollette. Cosa fare? Un modo per evitare ciò c’è e oggi ve lo spiegheremo. Come avrete notato, è quasi obbligatorio stendere il bucato con le mollette altrimenti i panni volerebbero via con una folata di vento. Si possono comprare quelle con la chiusura più piccola e delicata, ma il segno rimarrebbe lì. Troviamo allora un metodo efficace.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Costanza Caracciolo , vestita a metà. Su una sedia fa sognare – foto

Mollette, il metodo infallibile per evitare i segni

Se sei interessato clicca su successivo