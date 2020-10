Naya Rivera, l’ex marito rivela: “Nostro figlio vuole raggiungerla in paradiso”. Sono trascorsi diversi mesi da quando l’attrice è scomparsa tragicamente in presenza del bambino

Sono trascorsi diversi mesi da quando una tragedia ha colpito il mondo: Naya Rivera è scomparsa in un modo terribile, mentre era fuori per una gita insieme al suo bambino Josey che ha soltanto cinque anni. L’attrice di Glee è annegata nel lago Piru, in California, dove si era recata insieme al suo bambino per passare un pomeriggio con la mamma. A distanza di mesi, è Ryan Dorsey a raccontare su Instagram come sta affrontando la scomparsa della mamma il piccolo Josey.

Naya Rivera scomparsa da pochi mesi, il figlio sente la sua mancanza: parla l’ex marito

“Gli ho detto che Naya ora è in paradiso” ha raccontato. “Lui ha risposto: “Be’ io voglio andare lì. Come ci arrivo?”. Non vorresti mai che le tue orecchie sentissero quelle parole uscire dall’anima più dolce che tu conosca“. Ryan non è solo, e neanche Josey: la sorella di Naya si è trasferita con loro per stare vicino al suo meraviglioso nipotino. “Ora è la cosa più vicina ad una mamma che ha. C’è bisogno di tutto l’aiuto possibile per un genitore single che cerca di costruire una carriera e affrontare questa tragedia con un figlio”.

“C’è una giovane donna che è sangue del suo sangue, la sua Titi, ed è disposta a mettere la sua vita da parte e a sacrificarsi per migliorare la vita di mio figlio”. I due sono sposati per quattro anni e c’è chi ha insinuato che lui e la sorella di Naya si fossero messi assieme: lui ha ovviamente smenttio.