Roberto Giacobbo e il dramma Coronavirus: come sta il noto volto tv

Roberto Giacobbo Coronavirus, il famoso divulgatore scientifico ha subito un pesante attacco di Covid-19 nei mesi scorsi.

Tra gli ospiti della nuova puntata di ‘Verissimo’ di sabato 3 ottobre 2020 c’è anche Roberto Giacobbo. Stimato conduttore televisivo, specializzato in documentari a tema storico, il 58enne giornalista ed autore televisivo romano descrive alla padrona di casa, Silvia Toffanin, il dramma vissuto a causa del Coronavirus.

La malattia lo ha colpito negli scorsi mesi e lo stesso divulgatore scientifico non ne fa un mistero. Nel parlare di quella che è stata una esperienza davvero spaventosa ad un certo punto, Roberto Giacobbo dice di avere confuso i sintomi e di avere raggiunto uno stato di quasi irreversibilità. “Riuscivo a muovere solamente gli occhi, sono stato davvero molto vicino a morire”. È iniziato tutto quanto alla vigilia dell’avvenuto lockdown, che ha tenuto paralizzata l’Italia per oltre due mesi. Il 5 marzo Giacobbo fa sapere di essere entrato in contatto con un soggetto positivo.

Roberto Giacobbo, il Coronavirus stava quasi per ucciderlo

Da una laringite alla febbre alta il passo è risultato breve. Poi sono insorti gravissimi problemi respiratori, che senza un ricovero in ospedale avrebbero certamente portato ad un esito tragico. Poi ecco un dettaglio molto pesante dal punto di vista emotivo. “Mi hanno tolto la fede nuziale, avevo pensato che quella sarebbe stata l’ultima cosa di me che mia moglie e le mie figlie avrebbero visto”.

Data la situazione di blocco totale, non era possibile neanche fare visita in ospedale. Per fortuna la situazione si è poi aggiustata “ed oggi ogni respiro che faccio mi sembra più bello del precedente”.

di Salvatore Lavino