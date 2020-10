Sara Croce esagerata in palestra: la showgirl ha messo in rete uno scatto stupefacente in cui mette in mostra il suo fisico da urlo.

Sara Croce esagera sui social: la bellissima showgirl ha postato una foto stupefacente in cui ha mostrato a tutti il suo nuovo outfit per la palestra. Il suo è un post promozionale ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare il suo splendore e la sua sensualità. La classe 1998 è seguitissima sui social: il suo profilo Instagram vanta ben 756mila follower. Sara, dal canto suo, ama deliziare i fan con fotografie scottanti e bollenti. La Bonas di ‘Avanti non smette di incantare.

Sara Croce meravigliosa in palestra: che curve!!