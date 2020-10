Serie A, decisione dell’ASL su Juventus-Napoli

Il posticipo della terza giornata di Serie A 2020/2021 sarebbe a rischio. La ASL Campana ha bloccato la partita tra Juventus e Napoli prevista per domani

Il match Juventus-Napoli valido per il posticipo della terza giornata di Serie A e in programma domani sera, sembra essere a serio rischio. A bloccare gli azzurri partenopei sarebbe stata la stessa Regione Campania su indicazione dell’ASL locale, dopo i casi di positività al Covid riscontrati nel Gonoa.

Si attendono comunicazioni ufficiali dal Napoli ma in questo momento la partita è fortemente a rischio. Oggi pomeriggio anche la gara Palermo-Potenza nel Girone C di Serie C è stata sospesa.

Juventus-Napoli: formazione e dove vedere la sfida

Il match, in programma domenica alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, avrebbe messo di fronte due delle migliori formazioni del nostro campionato. Il big match seguito quasi in mondovisione, sarebbe stato trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 e 251 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Mentre i clienti abbonati alla pay tv potevano anche assistere alla gara attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile su pc e dispositivi mobili (iOS e Android).

La formazione per l’evento era la seguente:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Grande escluso Adrien Rabiot, fermato dal giudice sportivo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Juventus e Napoli si ritroveranno di fronte per la 149esima volta nella massima serie. Nel bilancio complessivo delle sfide è nettamente avanti la Vecchia Signora che ha conquistato ben 69 successi, contro i 32 dei partenopei, 47 sono le sfide terminate in parità.

