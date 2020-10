Grande Fratello Vip, nuovo outing: clamoroso dopo Gabriel Garko

Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra gay? Bomba di Tommaso Zorzi: “Io so tutto”. Durante le nomination, l’influencer ha voluto smascherare l’attrice su quanto successo

Bomba al Grande Fratello Vip questa sera. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato ai ragazzi il video di quanto accaduto ieri sera. Adua Del Vesco si è sfogata con Matilde Brandi e Dajane Mello, e ha palesemente detto alle due donne che Massimiliano Morra è gay. Sì, stiamo parlando proprio del suo ex fidanzato. Ha cercato di smentire quanto detto da lei stessa questa sera, dicendo che ha usato il termine “stratega”, ma i telespettatori non sono stupidi e i contenuti della chiacchierata che ha avuto con le sue amiche è stata fin troppo chiara, anche considerate le domande poste poi da loro.

Tommaso Zorzi smaschera Adua Del Vesco riguardo Massimiliano Morra: “Lo ha detto anche a me”

Dopo averne discusso davvero poco in puntata, perché probabilmente Alfonso Signorini voleva proteggere Massimiliano Morra da quello che era un outing pubblico e diretto, è stato Tommaso Zorzi a sganciare la bomba in confessionale. “Nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano era gay”. Mentre le ragazze nella casa hanno scelto di proteggere Adua e sostenere la sua bugia, Tommaso non è riuscito a tacere davanti alla questione e ha deciso di smascherarla. A quel punto, anche lo stesso Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo hanno rivelato che anche loro credono di aver sentito bene.

In puntata ha poi detto ad Alfonso, davanti a tutti: “Credo che il coming out sia una cosa terribile, nessuno dovrebbe mai subirlo. Una persona dovrebbe sentirsi pronta di dire di essere gay quando è pronta a farlo, con i suoi tempi e con i suoi modi. Non dovrebbe farlo qualcun altro”.