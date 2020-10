Tommaso Zorzi, lite furiosa con Aurora Ramazzotti: “Carattere di m****”. L’influencer ha parlato del suo rapporto con la figlia di Eros e Michelle all’interno del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi oggi nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato un po’ con i suoi coinquilini per quello che è accaduto ieri sera durante la puntata. L’influencer, infatti, ci è rimasto molto male per le nomination che ha ricevuto ieri e che reputa immotivate. Alcune le ha reputate davvero false e per lui sono state l’ennesima dimostrazione che non deve fidarsi di nessuno. Così questo pomeriggio si è confidato con i suoi coinquilini, rivelando di avere un carattere particolare e di voler cambiare, perché non considera mai le cose belle che gli succedono ma solo quelle brutte.

Tommaso Zorzi si racconta nella casa del Grande Fratello Vip: “Non parlo con Aurora Ramazzotti dal 23 luglio”

“Ho un carattere difficile, vedo sempre le cose brutte. Ad esempio, con Aurora faccio sempre così, vedo solo le sue cose brutte. Infatti abbiamo litigato” ha confessato ai suoi amici. “Non ci sentiamo dal 23 luglio e lei è un pezzo del mio cuore. Prima di entrare Michelle mi ha mandato un messaggio, mi ha detto di farci pace perché ci stiamo entrambi male, ed è vero. Ci vogliamo un bene folle, non c’è nulla che non faremmo l’uno per l’altro, lei è la mia migliore amica e io sono il suo migliore amico. Eppure sono mesi che non ci sentiamo perché sono fatto così. Anche lei è dura, abbiamo entrambi un carattere di m***a, ma ci vogliamo bene. E abbiamo litigato”.

Nella casa, i suoi amici gli hanno consigliato di smetterla di dire “sono fatto così” e di provare a cambiare, da dopo questa esperienza.