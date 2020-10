Circola uno scatto che ritrae Wanda Nara incita, l’argentina è sempre bellissima e piena di fascino sia in dolce attesa che al top della forma.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Wanda’S Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 2 Ott 2020 alle ore 3:51 PDT

Lo scatto di Wanda Nara incinta che circola su alcuni canali web in queste ore sta facendo discutere. Che la moglie di Mauro Icardi sia ancora in dolce attesa? In tal caso sarebbe il suo sesto bambino pronto a venire al mondo. Oppure in quello scatto che si vede sui social è solo un pallone a fare capolino dagli abiti della 33enne argentina? C’è anche chi ha pensato a questa possibile spiegazione, dal momento che il Paris Saint-Germain, attuale squadra di Icari, nella serata di venerdì 2 ottobre 2020 ha demolito per 6-1 il malcapitato Angers.

Wanda Nara incinta, la verità sulla foto