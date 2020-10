Wanda Nara, il nuovo cappotto non copre la magica bellezza – FOTO

Affascinante e alla moda la regina di Instagram, Wanda Nara, immersa nel “valore” delle cose si prepara ad un’uscita “senza rivali”: i fan approvano

Anche per Wanda Nara è arrivato il tempo di depositare costumi e bikini da spiaggia, prima di tornare ad impressionare i follower di Instagram, dentro le quattro mura di casa.

Già da un mese a questa parte, la moglie del calciatore argentino del Paris Saint Germain, Mauro Icardi è diventata la nuova specialista dell’“Home sweet home”, trasferendo le sue passioni in “segreto”… ma non troppo.

Anche quando ripiega la sua “temibile” sensualità all’aperto, Wanda non ha mai smesso di stupire, proprio come per l’ex attaccante dell’Inter, il quale appena chiamato in causa, non fallisce mai gli appuntamenti con la marcatura di turno.

Questo è uno dei motivi principali che hanno convinto lo sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi a trattenerlo tra le fila della divisa parigina, dove anche quest’anno scalpiterà con i tanti “Big” della squadra leader della “Ligue 1”.

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger ribatte a Mercedesz e si mostra praticamente senza veli – Foto

Wanda Nara, la fashion girl parigina è una statua: eleganza incontrollabile

Vai su Successivo per vedere le foto di Wanda Nara