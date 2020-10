Aurora Ramazzotti mostra appositamente il lato B, web impazzito – FOTO

Ancora una performance da applausi per la dolcissima Aurora Ramazzotti, bellezza d’incanto giovanile dietro l’ombra di mamma Michelle

Una sentenza di bellezza sconfinata per le caratteristiche che la dolcissima e splendida Aurora Ramazzotti differisce senza peli sulla lingua, sul web.

La figlia di Eros e Michelle Hunziker è una neofita del web, ma l’accostamento a mamma Michelle dei follower, non sembra pesare più di tanto. La stellina dal futuro roseo assicurato, però secondo gli addetti al Gossip ha dovuto faticare non poco, per ritagliarsi un posto sul podio del “fulgore” incandescente.

Tutta colpa di Michelle? Noi non ci crediamo, perchè se Aurora oggi si trova in “braccio” agli Angeli del paradiso è tutto merito suo. Al “diavolo” dunque tutte le offese gratuite volate sui social, per mano degli haters, che la vedevano distanti dal raggiungere le ambizioni della più quotata genitrice svizzera.

Il limpido rapporto mamma e figlia, per lei “benedetta” da Michelle, è fuori da ogni canone di discussione, con buona pace di chi ancora avesse qualche dubbio a riguardo. Ormai Aurora Ramazzotti è abituata alle critiche, ma con l’esperienza incamerata con successo, nel tempo ha imparato anche a sminuirle.

LEGGI ANCHE —–> Romina Power si confessa: Se non avessi mai incontrato Al Bano

Aurora Ramazzotti, dalle parole ai fatti: “profumo” di fascino giovanile