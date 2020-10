Beautiful, anticipazioni puntata 5 ottobre: attenzione a Steffy!

Beautiful, anticipazioni: Brooke e Ridge indagano su Flo. Nel frattempo tutti sono preoccupati per le condizioni di Steffy.

Continua il dramma di Beth a Beautiful. Adesso che Flo ha confessato e tutti sanno la verità, si aprono una serie di interrogativi di non facile risoluzione. Prima di tutto, chi sapeva dello scambio di culle? Perché non hanno parlato? E chi ha le maggiori responsabilità in tutta questa storia? Su questo ultimo punto ci sono pareri molto discordanti. Altro importante interrogativo è poi quello del destino della bambina. Hope non ha più intenzione di separarsi da sua figlia, ma questo significa che sarà Steffy a dover rinunciare alla maternità. Ciò scatenerà nella giovane Forrester una fortissima crisi emotiva.

Beautiful, anticipazioni: la tragedia di Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che gli occhi di tutti saranno puntati su Steffy. La ragazza, seppur straziata dal dolore, dovrà per forza cedere Phoebe/Beth alla sua legittima madre. A questa terribile separazione si aggiunge anche la fine della relazione con Liam, al quale la giovane Forrester stava cercando di riavvicinarsi. A starle vicino sarà soprattutto Ridge, ma anche l’uomo ha i suoi problemi.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che varie persone saranno legittimamente accusate di aver mentito sulla vera identità di Phoebe. Prima tra tutte Flo, che Brooke vuole vedere in carcere; poi Zoe. A nulla varrà il tentativo della ragazza di discolparsi, in quanto a nessuno importa davvero che abbia agito sotto minacce di morte. Ma il vero tasto più dolente sarà quello di Thomas: secondo Brooke la sua colpa è totale… ma riuscirà Ridge ad accusare suo figlio?

