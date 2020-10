Coronavirus: in Campania De Luca si prepara a nuovi interventi

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia presto nuovi interventi contro gli assembramenti

Lo ha annunciato lo stesso De Luca, il presidente della Campania, dopo un incontro con il ministro dell’Interno Lamorgese e il capo della polizia Gabrielli. Le misure volte al contenimento degli assembramenti oltre alle problematiche che, in tal senso, le scuole aperte trascinano con sé, richiedono particolare attenzione.

L’appello al senso di responsabilità di ciascun cittadino è ovviamente costante: l’unica arma di cui si dispone al momento per fronteggiare i contagi è quella di autoregolarsi e tutelarsi. Purtroppo, i dati attuali continuano a confermare un numero elevato di positivi; senza ulteriori provvedimenti la situazione è destinata ad aggravarsi.

Saranno limitati gli assembramenti nelle zone pubbliche e, soprattutto, davanti ai locali. Si cercherà quindi di frenare atteggiamenti ed episodi di leggerezza, anche con l’intervento dell’Esercito, specie sulla vigilanza al rispetto delle ordinanze che impongono la mascherina in strada.

De Luca in Campania annuncia nuovi provvedimenti contro il coronavirus

Il presidente della Campania De Luca annuncia nuovi interventi cautelativi per i prossimi tempi. Un intervento, quello che si accinge a mettere in campo, resosi necessario a causa del numero troppo elevato dei contagi registrato in Campania.

Cause di diffusione capillare dei contagi sarebbero soprattutto gli assembramenti nei luoghi pubblici e immediatamente fuori dai locali, come pub e bar. Attualmente, in Campania, vige l’obbligo della mascherina in strada e, per i bar, quello di non somministrare alcolici oltre alle 22. Quanto alle feste e ai ritrovi privati l’obbligo è quello di non superare le 20 persone. Misure che anche il governo Conte, con ogni probabilità, adotterà su tutto il territorio nazionale nel prossimo dpcm.

De Luca ha anche parlato della possibilità di un nuovo lockdown per la Campania; una misura che naturalmente dovrà tenere conto delle decisioni del Governo. In ogni caso, si preannunciano interventi restrittivi a sostegno dei quali si richiede anche l’intervento delle forze dell’ordine coadiuvate da quelle dell’Esercito.

