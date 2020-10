Donald Trump: aggiornamenti sulla sua salute. Rilasciato un VIDEO

Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un video sul suo profilo Twitter dando aggiornamenti in prima persona sul suo stato di salute

E’ lo stesso presidente degli Stati Uniti che tiene ad informare il suo elettorato riguardo il suo stato di salute. A meno di un mese dalle elezioni politiche che si terranno egli USA il prossimo 3 novembre, è stato infatti annunciato che sia lui che la First Lady, Melania Trump, sono risultati positivi al Covid. Messo in stato di quarantena, ha deciso di portare avanti, per quanto possibile, i suoi impegni senza interruzione, posticipando ovviamente appuntamenti e annullando gli incontri previsti.

Donald Trump: cosa dice sulla sua salute

“Sono venuto al Walter Reed perché non mi stavo tanto bene, ma ora va molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale. La vera prova nei prossimi giorni” – queste sono le parole che il presidente Trump ha detto in un video pubblicato su Twitter.

Cerca dunque di traquillizzare il suo elettorato dopo essere stato ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed. I medico che lo segue, Sean Conley, ha dichiarato: “Sono molto contento dei suoi progressi. Tosse e affaticamento si stanno affievolendo.”

Il presidente è di buon umore, ha avuto la febbre per 24 ore ma le sue funzioni renali e epatiche sono normali.

Trump sottolinea come il fatto di essersi esposto al Covid sia stato inevitabile, non potendo esimersi dal suo ruolo, escludendo categoricamente di chiudersi nella Casa Bianca: “Questa è l’America, questi sono gli Stati Uniti, siamo il più grande e il più potente Paese del mondo. Un vero leader deve affrontare i problemi.” Ha ringraziato i leader mondiali che gli hanno espresso solidarietà e quanti gli sono vicini in questo momento difficile.

La First Lady, Melania, sta bene. Come riportato dai medici sta affrontando la malattia a casa in quarantena.

