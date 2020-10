Elettra Lamborghini: dopo il lutto del cavallo un altro dramma. A pochi giorni dal matrimonio della sorella, Ferruccio Lamborghini è finito in ospedale

Oramai è trascorsa una settimana da quando Elettra Lamborghini ha coronato il suo sogno d’amore insieme al suo Nick. Questi avrebbero dovuto essere giorni meravigliosi e di spensieratezza per Elettra, eppure così non è stato. Il primo dramma è arrivato ieri e si è realizzato oggi: ha deciso ieri di operare la sua cavalla che stava molto male, perché non ce la faceva a lasciarla soffrire o peggio, sopprimerla. Pensava che l’intervento avrebbe salvato la vita alla sua Lolita, ma così non è stato: è scomparsa oggi tragicamente dopo 21 anni. Un lutto terribile per lei.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Elettra Lamborghini, un altro dramma: stavolta si tratta di suo fratello Ferruccio

Il dramma di ora ha a che fare con Ferruccio Lamborghini, il fratello 29enne. Il primo dei cinque figli di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo. Ferruccio lavora nell’azienda di famiglia, e inoltre è un abile motociclista. I motori sono assolutamente la sua passione e conduce una vita che gli piace molto. Purtroppo però nelle ultime ore ha rivelato su Instagram di essere in ospedale. “Non sono qui per il Covid, così non creo il panico a nessuno. Ho semplicemente avuto un “PNX) (pneumotorace, polmone dx totalmente collassato) per 6 giorni e l’ho capito ieri mattina. Ma respiro, posso esserne felice” ha scritto il giovane Ferruccio sul suo profilo.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Chiaramente i fan hanno mostrato subito apprensione e preoccupazione per il giovane Ferruccio. La situazione per fortuna è sotto controllo, ma di certo la famiglia si è presa un terribile spavento una volta ricevuta la notizia di lui in ospedale. Tanti commenti di solidarietà per Ferruccio e di pronta guarigione.