Elettra Lamborghini in viaggio di nozze tuona: “Non è una vacanza…”

Dopo il grande passo tra Elettra Lamborghini e dj Afrojack, la coppia ora è in viaggio di nozze, ma le parole di lei lasciano qualche perplessità

Nelle scorse settimane sono spuntati i famosi fiori d’arancio, nella coppia più “scoppiettante” dello spettacolo, quella tra Elettra Lamborghini e il suo marito novizio, dj Afrojack. Il grande passo verso la loro definitiva consacrazione d’amore verrà ricordato per essere stato celebrato durante uno dei momenti più difficili della storia umana.

Nonostante lo stress e le difficoltà d’organizzazione del grande evento, la cantante Elettra si era data molto da fare nei preparativi. Dalla scelta del locale, a quella dell’abito da sposa e del make-up, tutto gestito alla perfezione dalla mano esperta dello stilista Enzo Miccio.

La seducente e bellissima Elettra non ha mancato neanche qualche “frecciatina” di troppo alla sorella Ginevra, che ha deciso di farsi da parte e non rendersi partecipe di un momento così importante per la sua famiglia.

La vocalister girl romagnola ora si gode il meritatissimo viaggio di nozze, per coronare un altro sogno della sua vita.

Elettra Lamborghini, l’insoddisfazione della…”luna di miele”

