Elodie svela i terribili retroscena della sua adolescenza: “A 12 anni…”

In un’intervista al Corriere della Sera, Elodie si apre sulla sua difficile adolescenza: droga, promiscuità e desiderio di rivalsa.

“Potrei fare un film dai miei 8 anni ai 23, con tutti i personaggi della mia vita”: così Elodie si apre sulle pagine del Corriere della Sera, svelando particolari inediti sulla sua adolescenza. I genitori erano entrambi tossicodipendenti, ma la cantante, cresciuta nel quartiere Quartaccio di Roma, ha impiegato diversi anni a realizzarlo. “L’ho capito dopo un po’ – ammette -, ma non ho reagito arrabbiandomi. Anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo”. La cantante racconta di aver provato a dare una mano in famiglia, soprattutto nella gestione della sorella (più piccola di pochi anni), ma di aver infine ceduto, andandosene di casa. Non era qualcosa che una ragazzina poteva sistemare, spiega.

Elodie, i retroscena della sua adolescenza

Tra le cose più sconvolgenti raccontate da Elodie nell’intervista al Corriere c’è sicuramente l’abuso di sostanze stupefacenti da parte di numerose persone che la circondavano. “Anche solo sul pianerottolo c’erano spacciatori, gente sessualmente promiscua, alcolizzati ecc. Ma tutto il quartiere aveva volti parecchio coloriti. […] Ho amato tante di quelle persone. Mi hanno dato la possibilità di vedere le vita con serenità”.

Molte delle sue coetanee hanno inoltre avuto figli in tenera età. “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno“ rivela la cantante. “Ma quello no, ero una delle più rigide su certe cose”. Poi racconta che quando una sua amica si fidanzò con un ragazzo dipendente da eroina, la chiuse in camera per dissuaderla.

Una vita davvero non facile quella di Elodie, che tra le pagine del quotidiano ammette anche di aver conseguito solo il diploma di terza media. La cantante ha frequentato tutti e cinque gli anni delle superiori, ma ha deciso di ritirarsi prima dell’esame di maturità per paura del fallimento.

