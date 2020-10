Emma Marrone: bellissima con una scollatura da urlo – FOTO

Emma Marrone, bellissima su Instagram con una scollatura da urlo: fan estasiati

Emma Marrone non delude mai i suoi fan, specie se si tratta di sfoggiare con eleganza e misura la propria bellezza: nell’ultima foto su Instagram, la vediamo con un bicchiere di vino rosso in mano ed una sexy maglia aderente, che non nasconde le curve da urlo. Emma, che ha catturato i suoi followers fin dalla partecipazione al talent di Amici, è una bomba nel lavoro e nella vita: non si può non rimanere incantati dalla cantante.

La carriera di Emma, da Amici a X Factor

La carriera di Emma, nata a Firenze ma cresciuta ad Aradeo (LE), prende il via nel lontano 2010, quando vince la nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Da quel momento, si aprono per lei le porte del successo: al suo primo EP, pubblicato con la Universal Music Group, il singolo di debutto “Calore” raggiunge le vette delle classifiche musicali e viene certificato disco di platino.

Partecipa due volte al festival di Sanremo: nel 2011, in coppia con i Modà, classificandosi seconda con la canzone “Arriverà“, e nel 2012, quando, con il brano “Non è l’inferno“, si aggiudica la vittoria finale. Nel 2014 partecipa poi all’Eurovision Song Contest con il brano “La mia città“, pur non riscuotendo molto successo. Tornerà poi svariate volte ad Amici nei panni di direttrice artistica. Inoltre, nel 2015, conduce il festival di Sanremo accanto a Carlo Conti.

Di recente, Emma ha iniziato una nuova esperienza nell’edizione 2020 di X Factor, in qualità di giudice al fianco di Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Questa proposta arriva a seguito di un anno particolarmente difficile per la cantante, la quale ha dovuto fare i conti con una malattia che da tempo la accompagna, e che le ha richiesto nuovamente un intervento all’utero: intervento che, fortunatamente, è andato a buon fine.

Emma: bella e sexy come non l’avete mai vista