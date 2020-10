Enock Balotelli si scaglia contro Myriam Catania: lite furiosa nella casa. Durante la festa di ieri sera, i due hanno litigato dopo che Myriam ha provato ad invitare il calciatore a ballare

Durante la serata di ieri al Grande Fratello Vip, Myriam Catania ha litigato con Enock, il fratello di Mario Balotelli. Tutto è cominciato perché l’attrice aveva un po’ alzato il gomito, e aveva provato ad invitare il calciatore a ballare. Sembrerebbe niente di grave, ma Enock sostiene che sono diversi giorni oramai che Myriam gli lancia frecciatine riguardo al fato che non fa nulla nella casa per mettersi in mostra. Enock, che è un ragazzo sempre educato e che evita ogni tipo di litigio e discussione, non ce l’ha fatta più e ha sbottato quando lei ha cercato di tirarlo a ballare per “fargli fare qualcosa”.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Myriam Catania ed Enock Balotelli litigano durante la festa al Grande Fratello Vip: “Non sono un burattino”

La situazione è sfuggita di mano quando Myriam ha provato a chiedere agli altri inquilini di intervenire per difenderla, ma questo non è accaduto. A quel punto la doppiatrice ha accusato tutti di essere dei vigliacchi che non vogliono esporsi, al che è intervenuto Andrea Zelletta, arrabbiato. “Perché devo mettermi in mezzo? Io cosa c’entro? E basta ora, sono scemo, ma fe**o no”. I ragazzi, arrabbiati, hanno portato Enock in camera per cercare di calmarlo. “Io non sono un burattino, faccio quello che voglio, ballo se voglio ballare io”.

I ragazzi hanno provato a fargli notare che stavolta Myriam non era stata indelicata, ma comprendono il fatto che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.