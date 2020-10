Federica Panicucci, conversazione bollente: “Ti è piaciuto ieri?”. Mentre parlava con Marco Bacini, ha mostrato ai suoi numerosi followers il loro incantevole risveglio

Federica Panicucci è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Da anni incanta i telespettatori di Canale 5 con i suoi capelli biondi, i suoi occhi meravigliosi e il suo fisico mozzafiato. Superati i 50 anni, la conduttrice non ha più paura di nulla e sembra una vera e propria ragazzina. Ha ritrovato l’amore da un po’ di anni con Marco Bacini: i due sono bellissimi e seguitissimi su Instagram. Il suo profilo sfiora il milione di followers e ogni giorno riesce a togliere il fiato ai suoi numerosi fans che la seguono con costanza e con affetto.

Federica Panicucci e il risveglio da favola con il suo Marco Bacini: sono meravigliosi

Finita la settimana lavorativa, si gode il weeekend insieme al suo Marco. Look da favola per questi giorni trascorsi insieme al suo compagno, stamattina si è mostrata appena sveglia mentre era abbracciata a lui. “Stamattina ci siamo svegliati così, con questa vista, guardate che meraviglia. Vuoi aggiungere qualcosa?” chiede a Marco, che risponde categoricamente di no. Lei si mostra sorpresa, fino a che lui non le chiede: “Ti è piaciuto ieri?”. Lei scoppia a ridere, imbarazzata. “Di solito rispondi “amore, lo spettacolo più bello sei tu”. Ah, ma tu parli di ieri sera? Be’, sì”. E poi ridono, complici e innamorati.

Gli scatti che pubblica su Instagram continuano a collezionare migliaia di likes e commenti di apprezzamenti da parte dei suoi fans, anche dai più giovani. “Marco è veramente troppo fortunato ad averti, sei di una bellezza mozzafiato e sei migliore di qualsiasi spettacolo io abbia mai visto in vita mia”.