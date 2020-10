Filippa Lagerback, la FOTO con la figlia Stella è impressionante, bellissime

La bella conduttrice svedese Filippa Lagerback ha condiviso nella sua pagina Instagram uno scatto con la figlia Stella, la somiglianza è impressionante

Conduttrice televisiva volto noto di “Che tempo che fa”, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. Filippa Lagerback è una bellissima donna che però non ama molto essere al centro della scena, vive in modo abbastanza riservato e non si è mai esposta pubblicamente con troppa enfasi per raccontare sé stessa e la propria famiglia.

Filippa Lagerback da diversi anni vive la sua storia d’amore con il presentatore televisivo e radiofonico di Radio Deejay Daniele Bossari, con cui ha anche avuto una figlia di nome Stella, ormai divenuta una vera e propria giovane donna con i suoi 17 anni compiuti da poco.

Oggi però Filippa ha condiviso nelle sue stories di Instagram due foto ravvicinate di lei e la figlia Stella a 15 anni, per vedere come si somigliassero madre e figlia. “Sogni, visioni, speranze, voglia di fare, scoprire, futuro” scrive. Un gesto d’amore e affetto che scalda il cuore”.

“Ho trovato queste due foto messe insieme in rete, avevamo entrambe 15 anni… (la mia foto ovviamente è del secolo scorso, si vede anche dal colore 😂😂😂)”.

Filippa Lagerback, dedica d’amore per il compleanno di Daniele Bossari

