Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck squalificata per omofobia? VIDEO

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck squalificata per omofobia? La Contessa stamattina ha usato la FWord, facendo infuriare (giustamente) Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere per una parola che ha usato questa mattina. Quando si è svegliata, ha detto a Pierpaolo Pretelli: “Io mi sono svegliata con la voce da gay stamattina. Con la voce da fr***o”. Quando Tommaso ha cercato di farle capire che questa parola non si dice, lei ha ripetuto questa parola più volte, facendo infuriare l’influencer che aveva cercato di andarle incontro e spiegarle con calma di non poter usare questa parola.

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip stamattina ha detto una parola orribile: Tommaso Zorzi furioso

Furioso, Tommaso è andato in giardino a sfogarsi con i suoi compagni. “Ha detto che ha un sacco di amici gay, e a me che me ne frega? Non siamo dei barboncini, che parli così perché ne siamo in tanti, non significa niente. Lei dice di non dirlo con malizia, e ok, allora da casa guardano la televisione e pensano di poter usare questa parola senza malizia. Non è giusto che passi questo messaggio, non possono farle passare sempre tutto”. I ragazzi hanno cercato di calmarlo ma non c’è stato niente da fare.

Maria Teresa Ruta, invece, ha cercato di dare ragione alla Contessa: “So che è una parola che non si dice, ma è anziana. Ha 80 anni, non ha dormito, le fa male la gamba, non ci pensare. Non lo ha detto con cattiveria o con malizia”. In tutto ciò Patrizia è stata chiamata in confessionale, proprio come è stato chiamato Denis dopo la bestemmia. Verrà squalificata anche lei domani sera?