Impartisce lezioni di sesso al figlio abusando della fidanzata: “Ora guarda…”

Il Resto del Carlino pubblica la notizia di un uomo di famiglia, tentato ad impartire lezioni di sesso al figlio. Il terzo incomodo è la fidanzatina…

Non si può passare inosservati di fronte ad alcune scelleratezze che riserva la vita. Le lungaggini burocratiche purtoppo costringono ancora a tenere in vita l’ennesimo accaduto, dal “profumo” di ingiustizia.

Si tratta di un uomo, padre di famiglia con una tentazione “infelice” nei pensieri, di far felice suo figlio. “Ti faccio vedere io come si fa con le donne!” – queste le parole registrate con scaltrezza dal piccolo ometto, mentre il padre “afferrava” tra le sue mani il corpo della fidanzata e ne faceva ciò che voleva.

Si tratta di una persona del ravennate, che aveva portato avanti la sua ingiustificata tesi, con tanto di “lavaggio” mentale riservato al proprio figlio. Il racconto raccapricciante, come spiega Il Resto del Carlino bolognese conservava scene da film pornografico, con il figlio ad assistere attonito alla performance del padre, mentre si scambiava intese sessuali con la fidanzata del figlio.

La scena senza ritegno era poi solita completarsi con l’invito del padre al figlio, incaricato a completare l'”opera”, senza trascurare l’uso dei preservativi.

La vicenda finisce in tribunale: l’accusa al padre “violentatore”

In realtà la ragazza aveva già da tempo chiuso ogni ponte di collegamento con l’ex fidanzato, ma quando un giorno ha deciso di raccontare tutto alla sua famiglia, la vicenda si è trasferita sul binario processuale.

Il padre “violentatore” del ragazzo è finito per beccarsi un’accusa di violenza sessuale continuata, con l’aggravante della fragilità psicologica, “impartita” alla ragazzina. L’uomo è stato dunque condannato a 9 anni di reclusione. Tuttavia anche il tentativo della difesa in “Corte di Cassazione” è risultato vano.

In realtà il padre del ragazzo non poteva scamparla nel migliore dei modi, in quanto sarebbero palesi e costituirebbero parte integrante dell’accusa, gli aneddoti raccontati dalla ragazzina ai genitori. Eccone alcuni: “Non so cosa mi prende…; A volte mi sembra di tornare a tanti anni fa…”

