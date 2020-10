Maltempo al nord: numerosi danni, dispersi e vittime

Grandi disagi a causa delle forti piogge delle ultime ore in Liguria, in Piemonte e nel Bresciano

Il maltempo di queste ultime ore ha fatto registrare numerosi danni in Liguria, in Piemonte e nel Bresciano. In tutto, infatti, sarebbero 3 le vittime registrate in Liguria: 1 a Sanremo e 2 a Ventimiglia; i corpi sono stati trascinati insieme ai detriti a causa delle violente mareggiate.

La Capitaneria di porto, nella frazione di Trucco, lungo il fiume Roya, sta in queste ore effettuando il recupero dell’ultima vittima ritrovata, per poi procedere alle operazioni di riconoscimento.

Le altre due vittime, invece, sono state ritrovate stamane: ai Tre Ponti di Sanremo e sulla spiaggia della passeggiata Oberdan, a Ventimiglia; entrambi avvistati accidentalmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ALLUVIONE A VERCELLI , LA CORSA DEL FIUME FA PAURA – VIDEO

Danni e vittime a causa del maltempo al nord

Oltre ai 3 corpi recuperati nella giornata odierna in Liguria, gli effetti del maltempo si sono riversati anche sulle abitazioni, sulle vie di collegamento e sulle utenze elettriche.

A Sant’Antonio di Corteno Golgi, nel Bresciano, 17 persone sono rimaste isolate a cause di una frana; gli interventi di recupero sono stati effettuati con elicottero dai vigili del fuoco. Danni anche in Piemonte, in particolare ben 108 comuni hanno avuto ripercussioni in seguito all’alluvione. L’allerta della Protezione civile ha mobilitato circa 1360 volontari per gli interventi necessari.

Nel frattempo, la Coldiretti ha diramato la comunicazione che il livello del Po è giunto a sei metri, cui si aggiungono le preoccupazioni che destano i laghi, come il Maggiore e quello di Como. Le esondazioni e gli allagamenti si rifletteranno negativamente anche sui raccolti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> SPARATORIA CON LA POLIZIA NELLA NOTTE: MUORE RAPINATORE DI 17 ANNI