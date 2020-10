Luciano Ligabue, grave lutto per il cantante: il post di addio

Un grave lutto ha colpito Luciano Ligabue: una persona a lui molto vicina se n’è andata ieri notte. Il post di addio del cantante.

Un grave lutto ha colpito ieri notte Ligabue. Luciano Ghezzi, storico bassista e collaboratore del “Re del Rock” si è spento improvvisamente all’età di soli 57 anni. Il musicista faceva parte del gruppo ClanDestino, band d’esordio del cantautore. Ghezzi aveva affiancato Ligabue nella realizzazione dei primi quattro album ed il cantante lo aveva voluto con sé anche in numerosi eventi dal vivo, non ultimo quello di Campovolo. Una collaborazione, ma soprattutto un’amicizia duratura, che il cantante ricorda con grande emozione in un doloroso post su Facebook.

Ligabue, il post di addio a Luciano Ghezzi

“Hai occupato tutte le frequenze. Dalla profondità del suono devastante del tuo basso fino alla tua vocina acuta, adatta per le armonie dei Beatles”. Così Ligabue saluta Luciano Ghezzi, un amico ancor prima che un collaboratore. Il cantautore dipinge con tenero affetto il ritratto di un uomo pacato e dedito al lavoro, ma anche sempre disposto a mettere la famiglia al primo posto. Una persona genuina e allegra, in grado di sdrammatizzare quando ce n’era bisogno e di far caso a dettagli che agli altri sfuggivano. Poi ricorda la loro ultima esibizione insieme, appena venti giorni fa, in quello che -al netto dell’emergenza Coronavirus- sarebbe dovuto essere un grande concerto.

Nel post Ligabue accenna anche all’ultima canzone suonata con il bassista: è Urlando contro il cielo, intramontabile singolo del 1991, realizzato proprio in collaborazione con Ghezzi e i ClanDestino.

