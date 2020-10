Maria Grazia Cucinotta. FOTO black & white, lo stacco di gambe e da urlo

Maria Grazia Cucinotta. L’attrice siciliana incanta il web con gli scatti che propone periodicamente sul suo profilo Instagram

Non solo diva del cinema nostrano, anche star del Web. Maria Grazia Cucinotta ci tiene ad avere un canale sempre aperto con i suoi fan. Lo fa egregiamente attraverso i social network di cui fa larghissimo uso. Puntualmente incanta il suo pubblico con immagini meravigliose: a volte sono scatti nostalgici o foto di repertorio, altre ancora squarci della sua vita privata e lavorativa. La Cucinotta ci mostra la sua quotidianità con simpatia ed eleganza disarmante.

Sono più di 400mila i follower che la seguono su Instagram, in forte ascesa. Ogni post pubblicato ottiene una pioggia di like e di commenti sempre educati, di ammirazione e sostegno. Questa è la prova del successo che l’attrice messinese si è guadagnata nel tempo grazie alle proprie fatiche e al temperamento caloroso che la caratterizza. Sempre fuori dai gossip e dagli scandali, fa parlare di sè solo per la sua incredibile bravura e bellezza.

LEGGI ANCHE —–> Romina Power si confessa: Se non avessi mai incontrato Al Bano

Maria Grazia Cucinotta. La foto dedicata agli amici

Se leggere oltre clicca su Successivo