Divorzia dalla moglie per un’altra: l’agghiacciante scoperta

La storia di un marito che lascia la propria moglie è qualcosa di risaputo e irreparabile nella vita. Ma forse quest uomo non la pensa così…

Quante volte sentiamo parlare di “coppia che scoppia”. Il motto non vale solo per i fidanzati, ma al giorno d’oggi si estende anche ai genitori di figli, sposati da tanti anni.

Perchè a volte la vita ci mette a dura prova e le scelte, delle volte possono rappresentare un bivio tanto “fatale”, quanto decisivo, all’indietro delle quali non è più possibile tornare. Come se fosse un “treno” professionale che ci capita sotto tiro, ma noi lo sottovalutiamo e magari ci perdiamo l’occasione per poter scrivere il nostro futuro.

La scelta di convolare a nozze, in molti casi si rivela un momento di estasi, all’interno del quale, una volta finiti dentro, ci illudiamo di vivere per sempre. In seguito affiorano i soliti problemi di coppia, che possono riguardare screzi o tradimenti e la scelta di fare il primo passo, che sia l’uomo o la donna, può rappresentare un azzardo, un “filo spinato”, che se toccato nel punto errato, precipitare nel burrone diventa inevitabile.

La storia incredibile di uno sposo: epilogo thriller

Quella che stiamo per raccontare è una storia d’amore davvero insolita, condita da un finale abbastanza thriller. Si parla in questo caso di un uomo, angosciato dalla monotonia di coppia e in modo particolare “stufo” di sopportare un aspetto molto curioso e certamente discutibile della moglie.

Quest’ultima non rispecchiava più l'”allegria” estetica di un tempo, atta a soddisfare le esigenze del marito. Ed ecco, di punta in bianco, la decisione di frequentare una donna più giovane, fino a sposarla.

Dopo aver fatto il grande passo, nella sua vita, gli spetta la convivenza momentanea, ma l’uomo si accorgerà ben presto che questo nuovo volto femminile, non fa proprio per lui… Si tratta di un aspetto caratteriale incompatibile, decisivo nella scelta della nuova separazione.

Solo dopo l’epilogo della sua seconda vita, da dimenticare, l’uomo youtuber si accorge di aver fatto l’errore più grosolano della sua vita. Aver lasciato la prima moglie, in mano al destino, per ragioni estetiche. Ma per la donna questo aspetto non è mai una banalità e se affioravano determinate cose ad un certo punto della loro vita è perchè bisognava dare priorità ad altre cose più importanti, come il fare i servizi, stirare o pensare ai figli, rispetto alla cura di se stesso.

E invece il nostro uomo sembra l’abbia capito un pò troppo tardi e ci sentiamo di dire che non è neanche stato tanto fortunato, dopo che la moglie gli ha fatto sapere di non voler tornare più indietro, ad un anno dall’ultimo incontro.

