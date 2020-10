Miriam Leone, meraviglia italiana: l’ultimo scatto toglie il fiato FOTO

Miriam Leone, meraviglia italiana: l’ultimo scatto toglie il fiato. Ha esordito come Miss Italia e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa. Tante soddisfazioni

Miriam Leone è una delle donne più amate d’Italia. Ha esordito tanti anni fa come Miss Italia: e chi se lo aspettava che quella ragazza bellissima coi capelli rossi e gli occhi verdi, sarebbe diventata una delle attrici più amate del nostro Paese? Bellissima e piena di talento, la sua carriera è stata tutta in discesa dopo la vittoria a Miss Italia. Oltre ad essere meravigliosa e talentuosa, è anche molto amata su Instagram, dove pubblica sempre scatti e sprazzi di vita quotidiana.

Miriam Leone bellissima nell’ultimo scatto ad Amalfi: “Dall’Italia con amore”

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, sono in molti a raccontare esperienze di vita che li legano a lei. “Quando hai vinto Miss Italia, era l’anniversario di matrimonio dei miei genitori. 25 anni. Eppure non vedevo l’ora di tornare a casa per guardare la finale. Tornai che era sera tardi, accesi la televisione, ti vidi e restai davvero incantato dalla tua bellezza. Ricordo come se fosse ora il tuo viso pulito, i tuoi occhi incredibili e i tuoi capelli. Ti guardai e dissi a mio cugino: “sono sicuro che questa faccia la vedremo ancora per tanto tempo” e così è stato. Da allora non ho più smesso di seguirti, che orgoglio dire di averlo sempre saputo che ce l’avresti fatta”.

Be’, e ce l’ha fatta sì. Tutti gli scatti che pubblica su Instagram ricevono migliaia di likes e apprezzamenti da parte dei suoi fans che la seguono da tanti anni o anche solo da poco, ma con costanza e tanto affetto.