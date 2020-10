Un uomo di 50 anni è deceduto la scorsa notte a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in un tragico incidente stradale.

Tragico incidente stradale nella serata di ieri a Castelfranco Emilia, comune in provincia di Modena. Secondo una prima ricostruzione, un’auto condotta da un uomo di 50 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada in via Larga schiantandosi contro il muretto di un passo carraio. Sul posto, avvertiti dagli automobilisti che transitavano lungo la strada, sono giunti i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco, ma, purtroppo, per il conducente della vettura non c’è stato nulla da fare.

Modena, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: 50enne perde la vita

Un uomo di 50 anni ha perso la vita nella serata di ieri, sabato 3 ottobre, in un drammatico incidente stradale consumatosi a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La vittima, secondo quanto riportato dalla redazione de Il Resto del Carlino, viaggiava a bordo della sua auto, una Fiat Punto di colore grigio, su via Larga, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata in un fossato schiantandosi contro il muretto di un passo carraio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno notato la vettura fuori strada.

Sul posto sono immeditatamente arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri dopo aver estratto il 50enne dall’abitacolo lo hanno affidato al personale sanitario che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, giunte sul posto, come riporta Il Resto del Carlino, pare che si tratti di un incidente autonomo che, dunque, non avrebbe coinvolto altri veicoli. La dinamica e le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima sono ancora in fase di accertamento.

Quello avvenuto nella serata di ieri è il secondo incidente mortale in pochi giorni in provincia di Modena. Nella notte del 24 settembre scorso, un ragazzo di soli 20 anni aveva perso la vita dopo essersi schiantato contro il muro di una casa a Gargallo, frazione del comune di Carpi.

