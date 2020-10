Sparatoria nella notte: muore un ragazzo di 17 anni

Un rapinatore di 17 anni è morto questa notte a Napoli in un conflitto a fuoco con la polizia, intervenuta per sventare una rapina.

Tragedia durante la scorsa notte a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un conflitto a fuoco con la polizia. Stando alle prime informazioni, come riporta Repubblica, gli agenti erano intervenuti per sventare una rapina ai danni di alcuni minorenni. La vittima si sarebbe trovata insieme ad un altro rapinatore che è stato arrestato.

