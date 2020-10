Natalija Ilic, outfit da urlo per lady Milinkovic: che gambe – FOTO

Natalija Ilic continua a far impazzire i suoi follower su Instagram: lady Milinkovic è sempre più bella e spettacolare.

Natalija Ilic fa sognare i numerosi tifosi della Lazio e i suoi 17,7 milioni di follower. La ragazza serba è la fidanzata di Milinkovic-Savic, il centrocampista e probabilmente l’elemento più forte del club capitolino. Il 25enne ha segnato nel pomeriggio il gol del pareggio contro l’Inter regalando un ottimo punto alla sua squadra. Le sue foto collezionano sempre tanti like e commenti: le curve da capogiro sempre in primo piano e la sua bellezza disarmante non passano mai inosservate. La compagna del fenomeno serbo non è soltanto bellissima, ma possiede anche tanta cultura e una laurea in medicina.

Natalija Ilic, outfit da capogiro: che gambe!!