Rosalinda Celentano: scottanti rivelazioni su un vecchio flirt

Rosalinda Celentano parla a cuore aperto, ammettendo un vecchio flirt che nessuno si sarebbe mai aspettato: le scottanti rivelazioni

Quando si parla di Rosalinda Celentano, oramai ci si aspetta di tutto: l’attrice ed ex cantante è infatti famosa proprio perché non ha peli sulla lingua, né alcun tipo di freno se si tratta di dichiarazioni personali. Sempre al centro dei gossip per via delle sue relazioni, attualmente la possiamo ammirare come concorrente a Ballando con le Stelle, in coppia con Tinna Hoffmann. Di recente, tuttavia, la Celentano ha confessato un flirt a dir poco sconvolgente, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Rosalinda Celentano: la biografia e gli amori

Classe 1968, Rosalinda è la figlia di Claudia Mori e di Adriano Celentano. Tenta la strada nel mondo della musica partecipando a Sanremo nel 1990, arrivando in finale nella sezione Giovani. Vince inoltre l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar, nel 1991, con il brano “Quanti treni“. “Rosalinda“, ciò nonostante, sarà l’unico album da lei pubblicato.

Intraprenderà infatti la carriera di attrice, alternando fra cinema, TV e teatro. Ricordiamo, in particolare, il ruolo avuto da Mel Gibson nel film “La passione di Cristo” (2004), dove interpretava Satana.

Omosessuale dichiarata, la Celentano ha intessuto una relazione di molti anni con l’attrice Simona Borioni. I suoi flirt, tuttavia, sono di gran lunga più numerosi. Lei stessa ricorda della passione vissuta con Asia Argento, con la quale ci sarebbe stato solo un bacio, per cui tra le altre cose l’Argento si sarebbe molto vergognata: “Si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore” – afferma Rosalinda a riguardo.

Dalle recenti dichiarazioni, è emerso inoltre l’amore vissuto con un altro personaggio dello spettacolo, noto sia a livello italiano che mondiale: scopriamo di chi si tratta.

Il flirt inaspettato con la famosissima attrice