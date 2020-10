Valentina Vignali ha messo in rete uno splendido scatto: la ragazza bacia in modo appassionato il suo amato Lorenzo Orlandi.

Valentina Vignali è sempre più splendida e appariscente sui social network: la cestista è inarrestabile e ama mettere in mostra il suo fisico da urlo e le sue curve da capogiro in rete. La ragazza è seguitissima in particolare su Instagram: il suo profilo vanta 2,3 milioni di follower. La Vignali è fidanzata dal 2018 con Lorenzo Orlandi. Il suo ragazzo è un fotografo che realizza anche scatti e videomaking ad altissimi livelli. Valentina, poco fa, ha pubblicato una splendida fotografia: la nativa di Rimini bacia in modo infuocato il suo amatissimo Lorenzo.

Valentina Vignali e il bacio bollente con Lorenzo Orlandi