500 euro per la manutenzione e riparazioni delle auto, di cosa si tratta

Arriva la richiesta da parte dell’Ossevatorio Autopromotec, incentivi da 500 euro per la manutenzione alle auto. Di cosa si tratta

Un nuovo impulso alla sicurezza della circolazione stradale, un incentivo di 500 euro per la manutenzione e la riparazione delle autovetture. E’ la notizia che emerge da un appello alle istituzioni dell’Osservatorio Autopromotec per consentire anche a chi, nonostante gli incentivi, non si può permettere di acquistare un’auto nuova, di mantenere in efficienza il proprio veicolo. Una richiesta che il Governo dovrà prendere in considerazione per sostenere la spesa dei privati nella manutenzione e nella riparazione dell’auto, così da prevenire le conseguenze negative dell’invecchiamento del parco circolante.

Incentivo 500 euro per auto, la proposta

