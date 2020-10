Adua e Massimiliano vuotano il sacco: “Non siamo mai stati insieme”

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra vuotano il sacco: “Non siamo mai stati insieme”. I due hanno deciso di dire tutta la verità questa sera al Grande Fratello Vip

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati insieme. A rivelarlo sono stati loro oggi in puntata, che sono esplosi dopo le mille incomprensioni e hanno rivelato che non c’è mai stata alcuna storia. Mentre lei era in confessionale, lui ha sbottato e ha detto tutto: “Ora dirò una cosa che stupirà tutti. La storia tra me e Adua non c’è mai stata”. Tutto è cominciato giovedì scorso, quando Adua ha rivelato alle sue compagne di viaggio Matilde Brandi e Dayane Mello che il suo “ex” era gay.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati insieme: tutta la verità al Grande Fratello Vip

Adua ha vissuto dei giorni molto difficili perché non riusciva più a sopportare il peso di questa bugia. Dopo essersi liberata del peso di Gabriel Garko, ha voluto scrollarsi di dosso anche questo di Massimiliano. Proprio lei in un confessionale che ha fatto ieri, ha rivelato tutto al Grande Fratello: “Devo dire la verità. Anche quella con Massimiliano Morra è stata soltanto un favola”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

“Voglio cominciare una seconda vita, voglio lasciarmi questo personaggio alle spalle, voglio dare voce a Rosalinda” che è il suo vero nome. Alfonso ha cercato di consolarli dicendogli: “Guardate la cosa importante. Siete entrati in un modo e ne state uscendo liberi. Potete dire di aver vinto, voi avete vinto”.