Alessandra Mussolini, ricordate suo marito? Ecco che fine ha fatto

Il suo nome è Mauro Floriani ed Alessandra Mussolini sembra tenerlo a bada…per evitare magari altre “figuracce” in tv e famiglia

L’ex europarlamentare del Partito Popolare Europeo, Alessandra Mussolini è un “terremoto” nelle sue esternazioni politiche. Se non fosse per le sortite “offensive” e polemizzanti, magari qualcuno avrebbe potuto pensare che l’ex deputato avesse qualcuno alle spalle di molto tranquillo.

Ed invece ad affiorare in pubblico è l’animo “efferato” di una donna avvezza alle più stravaganti discussioni e battute agghiaccianti che hanno fatto capitolare la mente di molti opinionisti ed esperti dei salotti politici.

Dall’indimenticabile litigio con Vittorio Sgarbi, finito nel peggiore dei modi, fino a diventare un caso da “Corte di Cassazione” al “Non fare la vaiassa” con Selvaggia Lucarelli sugli scudi. Insomma per il deputato di Forza Italia, la vita non è stata mai una “passeggiata” d’animo compassata.

Attorno a sè, non esiste alcuna occasione che non sia una potenziale scintilla. Dal dibattito politico a quello biografico. Non poteva essere altrimenti, per un’altra persona, quella che vive “accanto” a lei, che in un modo o nell’altra rappresenta, tuttora, un punto di riferimento imprescindibile.

Chi è e cosa fa il marito di Alessandra Mussolini?