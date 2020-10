Alessandro Gasmann, l’attore preoccupa tutti: “Sono stato male…”

Gassmann e la rivelazione shock a Domenica In, è stato male durante un periodo importante della sua vita

L’attore Alessandro Gassmann, molto amato dal pubblico e figlio del più famoso attore e regista Vittorio Gassmann. Intervistato a Domenica In, da Mara Venier racconta un periodo importante della sua vita. L’episodio a cui si riferisce Gassmann non è però negativo anzi, riguarda suo figlio Leo. Il giovane infatti da anni sta tentando una carriera artistica diversa da quella del padre e del nonno. Il ragazzo sta tentando di affermarsi nel mondo della musica, ha difatti partecipato a Sanremo giovani vincendo con il brano Va bene così.

Questo è l’evento che ha reso papà Alessandro felice da morire e fiero come non mai del suo piccolo ragazzo. Leo aveva già partecipato a X-Factor mostrando a tutti il suo talento, ma l’esperienza a Sanremo è tutta un’altra cosa. E questa vittoria, sul palco che porta la musica italiana nelle case di tutti quanti, ha emozionato talmente tanto Alessandro che ha rischiato di sentirsi male. Così racconta a Mara Venier durante l’intervista. Spiega di aver provato una felicità inspiegabile, che lo ha colto di sorpresa e gli ha fatto battere il cuore fortissimo. Un soprassalto di emozioni che lo hanno reso fiero di suo figlio in maniera sconvolgente.

Il dolce ricordo di Vittorio Gassmann impresso nella mente di Alessandro

Chiaramente non è potuto mancare il tributo al grande padre di Alessandro Gassman, Vittorio. Nel corso dell’intervista a Domenica In, infatti viene ripercorsa la carriera e vita del grande Vittorio sotto gli occhi adoranti del figlio Alessandro. L’attore racconta anche che fu suo padre ad obbligarlo a iniziare questa carriera. Racconta che doveva prendere dei tranquillanti prima di esibirsi, sopratutto a Teatro che si sa li è diverso perché c’è il pubblico. Alessandro si definiva schivo e chiuso da ragazzo, amava stare sulle sue e non credeva in questo mestiere che gli era stato offerto. Ad oggi la sua ansia va meglio, ma a Teatro ha ancora difficoltà. Ora uscirà con una nuova fiction “io ti cercherò” su Rai 1 e poi continua a lavorare con “I bastardi di Pizzofalcone”.

Alessandro racconta anche di come ha affrontato il divorzio dei suoi genitori, che si separarono quando lui era solo un bambino. Tuttavia ha vissuto bene la situazione e i compagni rispettivi di entrambi i genitori, a suo dire erano simpatici.

