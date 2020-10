Ballottaggi elezioni comunali 2020, i risultati aggiornati

Oggi in 67 comuni si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali dello scorso 20/21 settembre. Tutti i risultati aggiornati.

Oggi in 67 comuni italiani i cittadini sono stati chiamati alle urne per esprimere un secondo voto nell’ambito delle elezioni comunali dello scorso 20/21 settembre. Il seggi si sono chiusi oggi alle cinque ed hanno registrato un affluenza del 50,64%. Tuttavia il dato, divulgato dal Viminale, non prende in considerazione i comuni di quattro regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta). Questi i risultati.

Ballottaggi comunali 2020, tutti i risultati

Anche se in alcuni comuni lo spoglio dei voti non si è ancora concluso, la maggior parte dei comuni hanno già un nuovo sindaco.

Il centrosinistra strappa al centrodestra Chieti ed Andria. La coalizione riconferma inoltre i comuni di Bolzano, Reggio Calabria e Lecco. Per quest’ultimo comune, il centrodestra ha chiesto il riconteggio dei voti.

Il M5S riscontra un particolare successo, ottenendo la vittoria in 5 dei 6 comuni nei quali era andato al ballottaggio (Matera, Pomigliano, Ariano Irpino, Manduria, Giugliano). A Matera il sindaco Domenico Bennardi era sostenuto da una coalizione formata insieme a Volt, Verdi e Psi.

Vanno poi ad una coalizione MS5-Pd i comuni di Faenza e Caivano.

Per quanto riguarda il centrodestra, la coalizione ottiene Macerata, strappata al centrosinistra. Arriva inoltre la riconferma di Ghinelli ad Arezzo.

A Crotone primeggia Vincenzo Voce, outsider sostenuto da liste civiche; mentre ad Aosta il nuovo sindaco è un professore universitario, sostenuto da liste autonomiste e dal Pd.

Nel frattempo i leader delle diverse coalizioni si sono espressi pubblicamente a sostegno dei loro sindaci. Matteo Salvini si è recato a Voghera (Pavia) per festeggiare l’elezione del nuovo sindaco Paola Garlaschelli.

