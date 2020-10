Beautiful, anticipazioni puntata 6 ottobre: tempesta in vista

Beautiful, anticipazioni: Steffy torna a casa e lo spettacolo che trova le spezza il cuore. È davvero l’inizio della fine.

A Beautiful quando si chiude un dramma, se ne apre necessariamente un altro. Adesso che Flo ha confessato e Thomas è ufficialmente fuori dai giochi, prendono il via nuovi filoni narrativi. Le trame future riguarderanno principalmente il triangolo Steffy-Hope-Liam e la coppia Brooke-Ridge. Insomma, a casa Forrester non si tirano mai sospiri di sollievo. Nonostante Beth sia stata ritrovata, il coinvolgimento di Thomas spargerà il seme della discordia in casa. Ridge si rifiuta di riconoscere al figlio le colpe che gli spettano, mentre Brooke è determinata ad accusarlo anche di ciò che non ha fatto. Nel frattempo Steffy dovrà fare i conti con una terribile verità.

Beautiful, anticipazioni: Steffy prova a negare

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy uscirà devastata da questa storia. Tornando a casa, la giovane Forrester troverà Liam e Hope nel proprio salotto. Anche se con un po’ di imbarazzo e molti tentennamenti, i due gli racconteranno tutto ciò che sanno riguardo a Beth. In un primo momento la ragazza non vorrà crederci e negherà, ma ad un certo punto dovrà necessariamente arrendersi all’evidenza. Ciò non significa però, che sarà disposta a separarsi da Beth (Phoebe). Il suo rifiuto provocherà non pochi guai.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Zoe, Shauna e Flo continueranno a negare il loro coinvolgimento o comunque a minimizzare le proprie colpe. Ma ormai non serve più a nulla: il dado è tratto e tutti conoscono la verità.

