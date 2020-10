Belen Rodriguez “in giro” con stivali da infarto e cappotto, stilosissima – FOTO

Nuovi scatti per Belen Rodriguez. Terminato lo shooting di costumi ad Alberobello la showgirl argentina è tornata a Roma, in stazione è bellissima

Visualizza questo post su Instagram 🌙💜 @mefuireal #newcollection #2021 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:30 PDT

Le due sorelle Rodriguez solo pochi giorni fa erano insieme in Puglia per il nuovo shooting fotografico della nuova collezione beachwear Me Fui. Le showgirl argentine hanno regalato incommensurabili scatti della collezione e del backstage davvero mozzafiato.

Un’estate turbolenta quella vissuta dalle due sorelle Rodriguez che hanno dovuto fare i conti con lo schivare assiduamente i rotocalchi di gossip per via delle loro vicissitudini amorose. Se Cecilia Rodriguez sembra essersi finalmente riappacificata con l fidanzato Ignazio Moser, Belen invece resta sola e non dà alcun cenno di intesa per farci capire come evolverà la sua vita privata.

