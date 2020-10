Donna muore in uno schianto sull’autostrada: il figlio scopre la tragedia mentre è in coda

Una donna di 67 anni è morta nella serata di venerdì in un drammatico incidente sull’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Ponte Oglio (Brescia).

Tragico incidente nella serata di venerdì scorso lungo l’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Ponte Oglio, in provincia di Brescia. Nello schianto una donna di 67 anni, residente a Chiuduno (Bergamo), ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della propria auto che improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un’altra vettura. Impatto fatale per la 67enne, per cui ogni tentativo dei soccorsi, giunti sul posto, si è rivelato vano. In coda sull’autostrada vi era il figlio della donna che, utilizzando la corsia d’emergenza, ha raggiunto il punto dove si era consumato l’incidente.

Leggi anche —> Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: 50enne perde la vita

Brescia, donna muore in uno schianto sull’autostrada A4: il figlio scopre quanto accaduto mentre è in coda

Una donna di 67 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella serata di venerdì 2 ottobre sull’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Ponte Oglio, in provincia di Brescia. La vittima è Luigina “Gina” Belotti, residente a Chiuduno (Bergamo) e titolare di un noto locale notturno a Paderno Franciacorta, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Brescia Today, la 67enne stava viaggiando lungo l’autostrada a bordo della sua auto, una Smart, che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro una Renault Megane. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla donna.

Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per la donna. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Oltre ai soccorsi sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il conducente della Renault, un 51enne, come riporta Brescia Today, è stato denunciato per omicidio stradale.

A rendere ancor più drammatico quanto accaduto è che il figlio della vittima era in coda lungo l’autostrada dopo l’incidente. Il ragazzo, dopo aver chiamato più volte la madre senza esito, ha contattato i carabinieri che gli hanno comunicato la tragica notizia. Il figlio della donna, come riporta Brescia Today, ha quindi raggiunto il punto dell’incidente attraverso la corsia d’emergenza.

Leggi anche —> Grave incidente stradale, frontale auto contro bus di linea

Diffusasi la notizia del decesso della 67enne, numerosi sono stati messaggi di cordoglio sui social network da parte di amici e conoscenti della donna.