Cecilia Rodriguez: look autunnale e la famiglia che si allarga

Cecilia Rodriguez sfoggia un look autunnale con jeans e cappello da cowboy insieme all’ultimo membro di famiglia: incantevole, foto.

Look da cowboy e sportivo per Cecilia Rodriguez che, da Trento, pubblica una foto in cui posa con il suo nuovo amico. Il fortunato che gode della compagnia della sorella di Belen è un tenero cucciolo che si chiama Tommy e che con la sua bellezza ha rubato la scena a Cecilia il cui look, tuttavia, sta conquistando tutti i suoi fans.

Con un jeans, una felpa e un cappello, Cecilia si mostra con un outfit casual e adatto al clima del luogo in sui si trova. Una foto che ha conquistato migliaia di like e commenti. Tuttavia, i più grandi complimenti li ha ricevuti Tommy.

“Cucciolone”, “La meraviglia”, “Semplicemente fantastici”, “Che cucciolone dolcissimo, anche lui ti guarda con gli occhi a cuoricino”, “Cucciolina e cucciolone. Bellissima foto”, “Che meraviglia”, sono solo alcuni dei commenti scritti dai fan.

