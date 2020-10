Contessa De Blanck teme la squalifica e minaccia il GF: “Me ne vado io”. Patrizia ieri ha usato la FWord e ora ha paura che stasera la facciano uscire dalla casa

La Contessa Patrizia De Blanck ieri si è fatta scappare la FWord mentre parlava con Pierpaolo Pretelli in cucina. “Stamattina mi sono svegliato con la voce da f****o” ha detto, guardando poi Tommaso Zorzi che stava lavando i piatti. L’influencer ha cercato di farle notare che non può usare questa parola, e lei l’ha ripetuta più volte, convinta di non subire alcuna conseguenza. Il ragazzo si è giustamente arrabbiato e sfogato con i suoi compagni, dicendo che non può far passare a casa il messaggio che sia giusto usare questa parola.

Contessa Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip: usa la FWord e teme la squalifica

Oggi, mentre erano tutti chiusi in camera e si preparavano per la puntata di stasera, Patrizia si è sfogata con Guenda Goria. “Io ho usato quella parola senza cattiveria, ci mancherebbe, io non sono così. Sono stata al Muccassassina come Testimonial, ho fatto tante cose, ne ho sposato uno. A me si può dire di tutto ma non questo, non scherziamo. Se dovessero accusarmi di una cosa del genere, io mi arrabbio, me ne vado io. Perché non si fa. Poi non volevo dire quello, ho sbagliato la terminologia, volevo dire Drag Queen”.

Teoricamente, la Contessa dovrebbe essere squalificata, perché lo stesso Signorini qualche puntata fa ha detto che questa è una parola che non si deve assolutamente usare. Cosa succederà questa sera? Intanto il televoto non è stato annullato e i telespettatori non sanno che pensare.