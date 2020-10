Comunicazione Covid-19 nuovo Dpcm, il governo annuncerà in settimana una serie di ulteriori provvedimenti per arginare il Coronavirus.

In relazione alla situazione Covid-19 nuovo Dpcm e recenti ordinanze stanno facendo molto discutere. Tra queste l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto in diverse località, 24 ore su 24. Inoltre in Campania il governatore Vincenzo De Luca ha fatto scattare ufficialmente la chiusura anticipata per locali, ristoranti ed altri luoghi dove le probabilità di creare assembramenti risultano elevate.

Le saracinesche caleranno obbligatoriamente alle 23:00. Ma tale provvedimento verrà esteso certamente a tutta Italia, in materia di Covid-19 nuoco Dpcm. Il primo ministro Giuseppe Conte sta discutendo con la squadra di governo in sede di Consiglio dei Ministri, e per mercoledì si attende l’annuncio ufficiale in merito. Sempre il governo avrebbe intenzione di impedire alle Regioni di emanare ordinanze meno restrittive. Verrà imposta una linea nazionale unitaria.

Covid-19 nuovo Dpcm, alcune Regioni sono in disaccordo

Per fare un esempio, il governatore della Liguria, Giovanni Toti, si è detto contrario all’indossare le mascherine in maniera obbligatoria 24 ore su 24 anche all’aperto e parla di “passo indietro inaccettabile”. L’esponente di centro destra non si dice d’accordo con il Governo neppure in questa idea di creare maggiore linearità decisionale. Le mascherine andranno tenute anche in luoghi aperti, con tutta probabilità. Poi ecco introdotto un numero massimo di partecipanti a feste e cerimonie private quali battesimi e matrimoni. Restano chiuse le discoteche.

Il numero di nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia è in costante aumento ormai da giorni. Dopo una situazione rimasta sostanzialmente sotto controllo a giugno, è da luglio in poi che la situazione è ricominciata a cambiare in peggio. Alla giornata di domenica 4 ottobre 2020 i nuovi infetti da Covid-19 sono 2578, con 18 morti. Sono 92.714 i tamponi effettuati.

