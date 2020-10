L’ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ed il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, sono risultati al tampone per il Covid-19.

Nuovi casi di positività al Covid-19 in Parlamento dopo i senatori del Movimento 5 Stelle. A risultare positivi al tampone l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin ed il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo. A renderlo noto sono stati gli stessi politici che hanno confermato l’esito del test a cui si erano sottoposti, dopo il quale sono scattate tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’ex ministra è stata sospesa la seduta della commissione Bilancio della Camera a cui avrebbe dovuto prendere parte.

Covid-19, positivi l'ex ministra Lorenzin e il sottosegretario agli Esteri Merlo

L’ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ed il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, sono risultati al Covid-19. A renderlo noto sono stati gli stessi politici. L’ex ministra lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter. “Purtroppo sono risultata positiva al Covid – spiega la Lorenzin- ho un po’ di febbre e mal di gola, ma fortunatamente le altre funzioni sono sotto monitoraggio: la situazione è tranquilla“. La deputata ha poi aggiunto di non sapere come aver contratto il virus: “Volevo dire che questo è proprio una bestiaccia di virus perché io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. Contrarre il virus è, dunque, più facile di quanto pensiamo“.

La Lorenzin ha poi concluso mandando un abbraccio a tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione rassicurando sulle condizioni dei suoi familiari che sono risultati negativi al test. Dopo l’esito del tampone, come riporta Repubblica, è stata annullata la seduta della commissione Bilancio della Camera, avente ad ordine del giorno il recovery fund.

Anche il sottosegretario agli Esteri Merlo ha parlato dopo la positività affermando che probabilmente possa essere stato contagiato dal suo autista, che prima di lui aveva accusato una febbre. “Indosso – spiega Merlo, come riporta Repubblica– sempre la mascherina, anche in macchina, ma forse bisognerebbe iniziare a fare come i taxi, mettere una barriera tra autista e passeggero“.

Anche in questo caso sono scattate le misure di sicurezza e tutti i componenti della commissione Esteri si stanno sottoponendo al tampone per capire se vi siano stati altri soggetti contagiati.